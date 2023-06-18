وزير التموين يزف بشري سارة للمصريين بشان مخزون القمح

قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي عربية”، إنه تم شراء 3.6 مليون طن قمح محلي من المزارعين، مشيرا إلى قوة المخزون من القمح، لنهاية العام الجاري 2023.

وأكد وزير التموين قدرة مصر على مواجهة المتغيرات الدولية، لافتا إلى أنها اشترت كميات من القمح المحلي من المزارعين.

وأضاف أن الكميات وصلت إلى 3.6 مليون طن منذ بدء التوريد في أبريل الماضي.

وأوضح أن الحكومة اقتربت حالياً من تحقيق مستهدفاتها من شراء القمح المحلي خلال العام الجاري والبالغ 4 ملايين طن.

كما شدد وزير التموين، على أن الاستيراد الحكومي من القمح بلغ 3.5 مليون طن من مصادر متنوعة.

ونوه إلى أن ذلك يأتي منذ بداية العام المالي 2022-2023، حتى الآن، مشيرًا إلى أن احتياطي مصر من القمح يكفي 6 أشهر.