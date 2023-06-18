الكواليس الخفية .. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

أفادت مصادر قريبة من اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر أن أزمة غرامة كهربا لدى نادي الزمالك أوشكت على الحل النهائى لاغلاق هذا الملف تماما .

وقالت المصادر أن محامى كهربا وهو التونسى على العباسى خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " من أجل التعرف على الحساب الخاص بنادي الزمالك الذى سيتم تحويل الغرامة عليه وينتظر الحصول على الرد من الاتحاد الدولى لارسال المبلغ المستحق على هذا الحساب .

ووقع الفيفا أكثر من عقوبة على كهربا كان آخرها الإيقاف لمدة 6 أشهر، وفرض غرامة قدرها 2.5 مليون دولار لصالح الزمالك، مع فوائد تضاف على المبلغ مع كل تأخير عن السداد 18‏/04‏/2023

كهربا

محامي كهربا يكشف

من جانبه .. أكد المستشار أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه سعيد للغاية بتتويج المارد الاحمر بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه مشجع "درجة ثالثة" وفخور للغاية بتحقيق البطولة، مهنئًا أيضا منتخب مصر بالصعود لأمم إفريقيا 2023.

وقال عبدالعزيز: "أبارك للنادي الأهلي على الرقم القياسي بـ11 لقب قاري، وكذلك رامي ربيعة الذي وصل إلى 5 ألقاب في مسيرته، وأتوقع أنه سيكمل مسيرته بالنادي الأهلي وسيجدد عقده".

كهربا

وتطرق للحديث حول ملف غرامة كهربا، وقال: "كهربا أصبح نجم الشباك وصفقة القرن للأهلي، بعد تألقه مؤخرًا منذ عودته في شهر يناير الماضي بعد فترة غياب طويلة عن الفريق استمرت لمدة سنة كاملة".

وأضاف: "مبلغ غرامة كهربا جاهز بالكامل، والغرامة مناصفة وتضامنية مع ديبورتيفو ألافيش وهذا الأمر ليس محل جدال، وفي الوقت الحالي نحاول التوصل إلى حلول مع أفيس، المفاوضات جارية في هذا الشأن، النادي البرتغالي كان يعاني من أزمة لكنه عاد مرة آخرى مؤخرا بعد حل الأزمة".

كهربا

وزاد: "كهربا سيسدد الغرامة كاملة لحين استرداد نصف المبلغ من ديبورتيفو ألافيش، والمحامي التونسي علي عباس هو القائم بالقضية بالكامل، أنا أدير شئون اللاعب القانونية وأنا مشرف على الملف لكن المحامي الرياضي الدولي هو من يخاطب الفيفا بكافة الأمور".

كهربا

وأكد: "تمت مخاطبة الفيفا بالفعل لمعرفة رقم حساب نادي الزمالك واللاعب جاهز لدفع المقابل المالي، واللاعب لن يتم ايقافه مرة آخرى، أقول للجماهير لا تخافوا لن يتم ايقاف اللاعب، واطمئن جمهور الزمالك الغرامة سيتم دفعها".

وأكمل: "نحن في انتظار رد الفيفا، والمبلغ جاهز بالكامل، وننتظر بعض المخاطبات لإغلاق ملف كهربا تمامًا".

وأتم: "كهربا لن يتعرض للايقاف مجددًا، لن نقبل ذلك مطلقا، وهناك أمور حاسمة مع المحامي الدولي علي عباس".