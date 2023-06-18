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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان مدرب الزمالك السابق.. نادِ قطري يكثف مفاوضاته مع نجم الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن دخول نادي أم صلال القطري، في مفاوضات مكثفة مع أحد نجوم الأهلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “العرب” القطرية، فإن نادي أم صلال القطري دخل في مفاوضات مكثفة مع حسين الشحات، نجم الأهلي، تمهيدًا لضمه إلى الفريق.

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وأوضحت التقارير أن نادي أم صلال يستهدف إتمام صفقاته قبل بداية معسكر الفريق في التركي، والمقرر ابتداؤه في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 1 يوليو المقبل.

حسين الشحات مع الأهلي

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي في 30 يونيو المقبل، ويحق له الرحيل عن الأهلي بشكل مجاني والانتقال إلى صفوف أي فريق.

يُذكر أن باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي لكلا من الأهلي والزمالك، تولى منذ أيام تدريب فريق أم صلال القطري.

الأهلى أم صلال القطري باتريس كارتيرون حسين الشحات الميركاتو الصيفي

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