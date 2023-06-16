كاف يقدم هدية خاصة للأهلي والوداد.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن نبأ سار يخص الأهلي والوداد المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وكان الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.



ووفقًا لموقع "لو 360 سبورت" المغربي: " منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، امتيازا خاصا لثمانية أندية المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة السوبر الإفريقي المقرر في الـ 20 أكتوبر المقبل".



وتابع: " أعفى الكاف كل من الوداد الرياضي والأهلي المصري والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وسيمبا التانزاني وصن داونز الجنوب إفريقي وإنيمبا النيجيري، من خوض الأدوار التمهيدية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تشارك الأندية المذكورة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال عبر بوابة دور المجموعات".



يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم 15 يوليو المقبل، موعدًا لقرعة دوري السوبر الإفريقي.