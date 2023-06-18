تعرف على برنامج الأهلي استعداداً لمواجهة حرس الحدود بالدوري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم بإستاد مختار التتش بعد راحة سلبية لمدة أسبوع منحها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاعبيه عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الوداد البيضاوي المغربي بمجموع المباراتين 3-2.

وعاد كولر برفقة جهازه المعاون من سويسرا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد قضاء الإجازة ببلاده علي أن يقود تدريبات أبناء الرداء الأحمر استعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخميس المقبل بالدوري.

وسيشهد مران اليوم غياب مجموعة اللاعبين الدوليين حسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد هاني ومروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر والذي سيخوضوه مباراة منتخب جنوب السودان الودية مع الفراعنة اليوم، بجانب محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي والذي منحهم كولر راحة لمدة يومين أضافين ليظهروا بعد غد الثلاثاء في التدريبات .

كما سيغيب عن مران اليوم كل من محمد الضاوي كريستو للإنضمام لمنتخب بلاده تونس وبيرسي تاو للتواجد مع منتخب جتوب افريقيا واليو ديانج مع منتخب مالي ، فيما سيظهر علي معلول الذي تم استبعاده من تشكيلة نسور قرطاج للراحة.

ومن المقرر أن يكتمل عقد الفريق غداً وبعد غد استعداداً لمواجهات الدوري وكأس مصر حيث يخوض الأهلي عدة مباريات متتالية ومضغوطة.

