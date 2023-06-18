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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 3 جنود أوكرانيين مسلحين في رومانيا.. ماذا يحدث؟

اعتقال 3 جنود أوكرانيين
اعتقال 3 جنود أوكرانيين مسلحين في رومانيا.. ماذا يحدث؟

اعتقلت شرطة الحدود الرومانية، اليوم الأحد، ثلاثة جنود أوكرانيين تاهوا في الجبال أثناء محاولتهم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت وسائل إعلام رومانية: "احتجز حرس الحدود الروماني ثلاثة جنود أوكرانيين مسلحين برشاشات نتيجة لحادث كان على ما يبدو بسبب عبور الحدود غير القانوني... ويزعم الجنود أنهم فقدوا بسبب ضعف الرؤية في الجبال، وبالتالي انتهى بهم الأمر على أراضي بلدنا”.

وقالت شرطة الحدود الرومانية: “دخل العديد من المواطنين الأوكرانيين البلاد في وقت سابق وطلبوا اللجوء… واقتيدوا إلى مكتب شرطة الحدود لاستجوابهم وتحديد هويتهم، ثم نقلهم إلى مركز للاجئين”.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن حدوث العديد من التغييرات الإيجابية في صفوف الجيش الروسي عشية الهجوم الأوكراني المضاد.

وأوضحت  “نيويورك تايمز”، أن "استعدادًا لهجوم مضاد، قامت قوات الجيش الروسي بتحسين الانضباط والتنسيق والدعم الجوي، مما يبشر بتغييرات في الصراع".

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وأكدت أنه “حتى في أيام معارك باخموت، أشار أحد مقاتلي الجيش الأوكراني في التقرير إلى أنه لم يري قط الكثير من النيران من العديد من المواقع”، واشتكى من "المستوى العالي من المهارة والمعدات" للجيش الروسي.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى قدرة الجيش الروسي على التكيف ضد تكتيكات كييف.

رومانيا أوكرانيا المهاجرين غير الشرعيين كييف

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