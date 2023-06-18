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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة للنازية.. لافروف: ما تفعله ألمانيا في أوكرانيا أمر محزن للغاية

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، الأحد ، إن قرارات السلطات الألمانية لا تستند إلى منطق ولا تعتد بمصالح البلاد 

جاء ذلك في تعليق على استراتيجية الأمن القومي الجديدة لألمانيا ، والتي تنص على أن روسيا أصبحت التهديد الأول.

وقال لافروف في مقابلة صحفية من الكرملين: "من الصعب عليّ التعليق على أفعال وبيانات ووثائق السياسيين الألمان المعاصرين. فهي لا تستند إلى منطق أو مصالح ألمانيا أو الشعب الألماني". برنامج تلفزيوني نشره الصحفي بافيل زاروبين عبر قناته على Telegram.

وأضاف الوزير "برلين تقول دائمًا إنها تدافع عن القيم الأوروبية في أوكرانيا. إذا اعتبرت ألمانيا أن العودة إلى النازية هي القيم التي تزدهر الآن في أوكرانيا ، فهذا أمر محزن للغاية. إنه تحول خطير في الأحداث".

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