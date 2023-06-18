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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كيفية التخلص من عرق القدمين والرائحة الكريهة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية التخلص من تعرق القدمين والرائحة الكريهة.

 

التخلُّص من تعرُّق القدمَين كما يلي :
· استخدام البودرة المُضادّة للفطريّات؛ حيث تساعد على امتصاص الرطوبة، بالإضافة إلى دورها الأساسيّ في منع الإصابة بالفطريّات.
·  اختيار الجوارب المناسبة المصنوعة من القطن، أو الصوف، والتي تسمح بتهوية القدمَين.
·الحرص على غسل القدمَين يوميّاً، ويمكن استخدام أنواع الصابون التي تحتوي على الزيوت العطريّة، مثل: زيت شجرة الشاي، وزيت الكافور.
. نقع القدمَين لمُدَّة لا تقلُّ عن عشرين دقيقة في الماء الدافئ، مضافاً إليه بيكربونات الصوديوم، أو الشاي الأسود. اختيار مُضادّ التعرُّق المناسب الذي يمنع التعرُّق بشكل مُؤقَّت.
· اختيار نوع الحذاء المناسب الذي يسمح بتهوية القدم، والذي يحتوي على ضبان ماصٍّ للرطوبة، ويكون قابلاً للتغيير.
·دهن مناطق التعرُّق في القدم بالكحول، إذ يُساهم ذلك في تجفيف القدم، والتخلُّص من رائحتها المزعجة.
· الحرص على تغيير الحذاء في حال كان دافئاً، ويتسبَّب في تعرُّق القدمَين بكثرة.
· تجنُّب ارتداء الحذاء نفسه في يومَين متتاليَين، بل تركه للتأكُّد من جفافه.
· الحرص على تناول كمّيات كافية من الماء خلال اليوم، خاصّةً في الأيّام الحارَّة، أو بعد ممارسة التمارين الرياضيّة.
· الاحتفاظ بمذكّرة يتمّ فيها تسجيل التغيُّرات العاطفيّة، أو المواقف، أو الأطعمة التي تُحفِّز زيادة التعرُّق في القدمَين.

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كيفية التخلص من عرق القدمين والرائحة الكريهة

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