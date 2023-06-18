كشري يكشف تفاصيل انضمامه للأهلي وقصة منعه من الانتقال إلى الزمالك

كشف أحمد عبد المنعم نجم الأهلي السابق الشهير بأحمد كشري، تفاصيل انضمامه لفريق الأهلي ودور محمد عامر ، المدير الفني السابق فى منعه من الانتقال إلى الزمالك والإسماعيلي .

كشري قال فى برنامج مع ولا ضد الذى تقدمه الإذاعية نجلاء حلمى عبر اثير إذاعة الشباب والرياضة ان تلقي صدمة هائلة بعد قرار المدير الفني لفريق المقاولون العرب بالاستغناء عنه بعد الوصول إلى سن العشرين سنة رغم إنه كان هداف الفريق فى مرحلة الشباب حيث شعر وقتها بالظلم ولم يتمالك دموعه حيث مقر ذئاب الجبل وهو يقسم إنه سيجعلوهم يندمو على تركه .

وكشف كشري ، إنه انضم لفريق الشرقية للدخان ، بناء على طلب السايس ، المدير الفني للفريق وقتها ومدرب الأهلي سابقا لكنه لم يستطع اللعب مع الفريق بسبب ظروف تجنيده حيث كان يلعب فى دورى القوات المسلحة خلال فترة تجنيده .

وأوضح كشري، إنه بعد انتهاء فترة التجنيد ، عاد الى فريق الشرقية للدخان ليشارك معهم فى دورة ودية بين اندية الجيزة بمشاركة اندية الزمالك ، الذى كان يشارك بالصف الثاني والترسانة حيث نجح ان يلفت الأنظار إليه وهو ما جعل مسؤولي القلعة البيضاء يطلبو منه الإنضمام للفريق الأبيض تحت 21 سنة واللعب مع الفريق الأول حيث تدرب في الزمالك .

واكد كشري، إنه كان قريب من الإنضمام الى صفوف فريق الزمالك، لولا تعيين محمد عامر مدير فني لفريق الشرقية للدخان ومعه حمادة صدقي، حيث اقنعه عامر بالإستمرار مع الفريق لمدة موسم ليصبح هداف دوري الدرجة الأولى وقتها برصيد 30 هدف وهو ما جعل عدة اندية تتهافت للتعاقد معه حيث كان قريب من الإسماعيلي، لولا تدخل محمد عامر وحمادة صدقي ، اللذان تحدثا مع مسؤولي الأهلي وطلب منه عامر وصدقي ، التأني في عدم التوقيع للإسماعيلي قبل ان يراه مسؤولي الأهلي .

وكشف مهاجم الأهلي السابق تفاصيل انضمامه لفريق الأهلي ، بعد ان شاهده الألماني الان هاريس فى لقاء ودي بين الأهلي ومصر للطيران حيث ظهر بشكل جيد بعدها اخبره محمد رمضان ، مدير الكرة وقتها بضمه للأهلي وهو الامر الذى لم يتخيله حيث تحقق حلم حياته منذ كان يشجع الفريق الأحمر