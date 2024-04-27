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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

​توصيات هيئة الدواء للوقاية من الإصابة بالملاريا

بعوض الملاريا
بعوض الملاريا

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من  التوصيات للوقاية من الإصابة بالملاريا، والتي جاءت كالتالي: 

​توصيات هيئة الدواء للوقاية من الإصابة بالملاريا

هيئة الدواء المصرية تنظم عددا من جلسات التوعية المجتمعية تحت عنوان (دواؤك.. أمانك)

اجتماع لمناقشة أثر قرارات هيئة الدواء المصرية علي قطاع المستلزمات الطبية.. الاثنين

اتخذ الإجراءات الاحترازية لتجنب اللدغ بواسطة البعوض، مثل:​

• ارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة والبنطال الطويل مع الجوارب.​

• وضع طارد الحشرات على الجلد والملابس.

•النوم تحت شبكة، حيث تساعد شبكات النوم على الوقاية من لدغات الناموس أثناء النوم.​

• استخدم الأدوية التي تقي من الإصابة بالملاريا.

وقالت هيئة الدواء: “إذا كنت ستسافر إلى مكان تنتشر فيه الملاريا، يرجى التحدث إلى طبيبك قبل السفر بعدة أشهر لمعرفة ما إذا كان من الواجب تناول أي أدوية قبل أو أثناء أو بعد رحلة السفر للوقاية من طفيليات الملاريا”.​

وأوضحت هيئة الدواء أنه بشكل عام، الأدوية المُستخدمة للوقاية من الملاريا هي نفس المُستخدمة في العلاج. 

ويعتمد اختيار الطبيب للدواء المُستخدم على الجهة التي سيتم السفر إليها، وفترة البقاء في هذه الجهة، وكذلك الحالة الصحية العامة للشخص المسافر.​

الدواء البعوض الملاريا الجوارب الأكمام اللدغ

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