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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تنظم عددا من جلسات التوعية المجتمعية تحت عنوان (دواؤك.. أمانك)

صدى البلد

نظمت هيئة الدواء المصرية عددا من جلسات التوعية المجتمعية للمترددين على مكتبة الدقي العامة، وقصر ثقافة الأسمرات، وقصر ثقافة الجيزة، وذلك ضمن فعاليات "المبادرة القومية الرابعة للرعاية الصيدلية والممارسات الدوائية" تحت عنوان (دواؤك.. أمانك).


جاءت مشاركة هيئة الدواء المصرية بزيارات التوعية الدوائية، للعمل على نشر الوعي بين مختلف أفراد المجتمع لجميع الفئات والأعمار بشأن الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، والحصول على أقصى قدر من الفوائد العلاجية من خلال القيام بحملات توعوية ميدانية في الأماكن العامة المختلفة بالمحافظات المصرية، ومناقشة استخدام الأدوية في العلاج. 

تم خلال الجلسات مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالأمراض غير المعدية، كالسكر، وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الصدر، والتوعية حول استخدام المسكنات، بالإضافة إلى التوعية بالآثار الجانبية لأدوية السرطان، وكذلك الاستخدام الرشيد للأدوية وخاصة أدوية الأطفال والمضادات الحيوية والمسكنات والفيتامينات. 

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتحسين واستدامة الوعي الدوائي والخدمات الدوائية المقدمة في جميع أنحاء الجمهورية وحرصها الدائم على تعزيز الاستخدام الأمثل والرشيد للأدوية.

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