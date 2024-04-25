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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسعيرة جبرية.. ننشر ثمن محلول وريدي بعد موافقة هيئة الدواء

صدى البلد

قامت هيئة الدواء المصرية الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بإقرار تسعيرة جديدة علي محلول وريدي.

 

وجاء نص الخطاب كالتالي : 

 

السياسات الدولية ودعم الأسواق ع له عن الاسوار واستمرارية العمل. السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة شركة أتيكو فارما ايجيبت للأدوية بنات التسعينية تحية طيبة وبعد،،،،،

 مرسل لسيادتكم بيان بالمستحضر الصيدلي الخاص بشركتكم الذي تم تسعيره طبقا للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 بلجنه تسعير رقم 13 لسنه 2024 والذي وافق السيد الأستاذ الدكتور / رئيس هيئة الدواء المصرية على تسعيره جبريا طبقا لما يلي:

اسم المستحضر Ringer's Injection USP 2021 Solution For I.V Infusion

سعر البيع للجمهور 24 جنيها 

Polyethylene bottle of 500 ml without rubber cap Applicant: Ateco Pharma Egypt For Pharmaceuticals;

 

Polyethylene bottle of 500 ml without rubber cap Sodium Chloride 0.86 gm/100ml + Potassium Chloride 0.03 gm/100ml+

Calcium chloride dihydrate 0.033 gm/100ml

 

وأوضحت هيئة الدواء أن  سعر بيع الجمهور متضمنا تطبيق هامش ربح اضافي بقيمة ثابتة ) جنيها وخمسون قرشا للموزع وجنيها وخمسون قرشا للصيدلي ) طبقا الاعتماد السيد ا.د. رئيس هيئة الدواء المصرية بتاريخ 27 ابريل 2023 . وبالنسبة لربح الموزع والصيدلي يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 499/2012 على السعر بعد خصم قيمة هامش الربح الاضافي الخاص بالموزع والصيدلي. . على أن يتم العمل بهذه التسعيرة على التشغيلات التي سوف يتم انتاجها او استيرادها بعد تاريخ اعتماد هذه الموافقة، وبذلك تعتبر الموافقة السعرية السابقة لاغيه ولا يجوز التعامل بها ولا بالصور المنسوخة منها اعتباراً من هذا التاريخ

تحريرا في 2024

تنتهي في 2029

 

الجدير بالذكر أن المحلول المذكور عبارة عن محلول وريدي يحتوي على كلوريد الكالسيوم، كلوريد البوتاسيوم، كلوريد الصوديوم، هو محلول للحقن الوريدي والحقن تحت الجلد يستخدم لعلاج نقص الماء الموجود بجسم الإنسان، وذلك حيث يحل محل الماء والأيونات المكملة للجسم والتى تحافظ على انتقال النبضات العصبية، وانقباض عضلات القلب كما تحافظ على وظائف الكلى الطبيعية، وذلك عن طريق تعويض السوائل بالجسم.

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