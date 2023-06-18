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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة سوبر.. الأهلي يخطط لضم نجم الوداد المغربي

صدى البلد

 


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك تفكيرا في النادي الأهلي للتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله لاعب الوداد المغربي، بعدما لفت أنظار مارسيل كولر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي يفكر جديًا كيف يمكنه ضم عطية الله صاحب الـ28 عامًا، وعقده ينتهي مع الوداد في نهاية يونيو المقبل، وهناك أحاديث عن احترافه أوروبيا في ريال بيتس وأولمبياكوس اليوناني وبعض الفرق الفرنسية".

وأضاف: "وكيل أعمال يحاول تسويقه خليجيا وفقا لبعض المصادر المغربية، يريد الحصول تقريبا على نفس راتب معلول، وهو قادر على العطاء لمدة خمس مواسم مقبلة".

وأكد: "هو من أبرز العناصر في مركز الظهير الأيسر داخل قارة إفريقيا، ونال إشادة كبيرة من مارسيل كولر".

وأتم: "يحيى عطية الله من أبرز اللاعبين في المغرب ولعب في كأس العالم مع منتخب بلاده، وهو مرشح للأهلي، فهل سيضم النادي ثنائي اجنبي في مركز الظهير الأيسر، لكن لاعب الوداد يجيد اللعب في أكثر من مركز".

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