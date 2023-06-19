لميس جابر: كنا هنضيع في يناير وحريق 120 قسم مع بعض

أمريكا كانت موجودة وقالوا إنهم دفعوا فلوس كتيرة

كشفت الدكتورة لميس جابر الروائية والكاتبة الصحفية، عن رأيها في ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنها لم تذهب ميدان التحرير إطلاقًا في 25 يناير.

واضافت لميس جابر، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أنه حسيت إن الموضوع مزيف من أول لحظة، وعلشان يبقى واحد اسمه خالد سعيد أيقونة الثورة، إيه الكلام الفارغ ده، مبلعتش الموضوع واتشتمت وقتها».

وتابعت: أن ابني نزل من ورايا أول يومين وعرفت بعدها وكلمته قالي لا خلاص مش نازل، قولتله ليه قالي رابع يوم جاي أدخل لاقيت ناس ملتحية واقفة محاوطة الزحام كله وبيطلب مني البطاقة وروحت ماشي» مؤكدة أن الإخوان في هذا التوقيت كانوا سيطروا على الأمر.

وأكملت الدكتورة لميس جابر، أن :" كنا هنضيع في يناير وحريق 120 قسم مع بعض.. أمريكا كانت موجودة وقالوا إنهم دفعوا فلوس كتيرة".