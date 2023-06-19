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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكون سحري لتنظيف الكرشة في 20 ثانية

صدى البلد

تبحث ربات المنزل عن طرق تنظيف الكرشة بأقل مجهود ولذلك نقدم لكي اليوم 
طريقة سحرية لتنظيف الكرشة في ٢٠ ثانية بمكون طبيعي 

المكونات 

خميرة خبز 

وماء مغلي 

الطريقة 

وفي وعاء  نضع كمية من الماء المغلي وحوالي معلقتين من  خميرة الخبز  ولا بد أن يتم تقليبهم بشكل جيد.

نضع  الكرشة في الماء مع التقليب لمدة ٢٠ ثانية فقط  

نمسك قطعة الكرشة ونبدأ في تنظيفها باليد ونحاول التخلص من كل القطع الخضراء الموجودة بها.

وستلاحظين أن إزالة اللون البني من الكرشة تماما وتصبح نظيفة 

بعد أن تتخلص من الطبقة المتسخة لا بد أن تضع الكرشة في وعاء كبير من الماء تحت الصنبور.

نضع عليها فنجان من الليمون وبهذه الطريقة تكون جاهزة الطهي.

الكرشة الليمون تنظيف الكرشة ماء مغلي الماء المغلي

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