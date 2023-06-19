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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

شاومينج الأسطورة.. قرار عاجل بحق المتهم بتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

صدى البلد

قضت محكمة جنح الطفل بالجيزة بمعاقبة المتهم بتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، في عدد من المحافظات بمقابل مادي، بالحبس لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تورط طالب بمدينة أطفيح - يبلغ من العمر 15 عاما- في إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، سربت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في عدد من المحافظات تحت مسمى «شاومينج الأسطورة»، بمقابل مادي يحصل عليه من الطلاب.

ووجهت نيابة الطفل للمتهم تهم إنشاء وإدارة موقع إلكترونى على شبكة معلوماتية ونشر وترويج أسئلة الامتحانات، بقصد الغش والاخلال بالنظام العام للامتحانات، والتسبب فى إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الموصلات التليفونية، وذلك فى القضية التى تحمل رقم 686 لسنة 2023 جنح الطفل، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لكشف باقى المتهمين.

واعترف المتهم «ع.س» في التحقيقات بأنه كان يشاهد جروبات تروج لتسريب امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية وجروبات «شاومينج»، وكان أحد الجروبات يضع رابطا لقناة التسريب على تليجرام، فدخل على الرابط بهدف مشاهدة الامتحانات الخاصة به.

وأضاف أنه عندما دخل على الرابط تحدث إليه أدمن الصفحة وطلب منه المقابل المادى للحصول على الامتحانات، ثم طلب الأدمن منه فى محادثة خاصة مساعدته فى إدارة أحد الجروبات بمقابل مادى، فوافق على ذلك، متابعا: «نشرت رابط قناة التسريب على صفحتى فى الفيس بوك وفى جروبات أخرى، وكانت الناس بتشترك فى القناة اللى أنا الأدمن بتاعها عن طريق الرابط ده، حتى وصل عدد المشتركين نحو 7000 مشترك».

وأوضح المتهم، أن الأدمن الأصلى الذى كان يساعده كان يسمى صفحته «شاومينج الأسطورة» وكان يرسل إليه نماذج أسئلة امتحانات ليضعها على قناة التسريب التى يديرها، مضيفا: «كان بيقولى على المبلغ الذى سأحصل من الطلاب مقابل كل امتحان مُسرب، وكان يتراوح بين 50 و100 جنيه عن كل امتحان.. وكنت أطلب ممن يرغب فى الحصول على الامتحان تحويل المبلغ على رقم هاتفى المحمول، وعندما كانت تأتى الأموال أرسل نصفها لشاومينج الأسطورة».

وأشار المتهم فى اعترافاته إلى أنه تمكن من تسريب امتحان اللغة العربية لمحافظة دمياط، واللغة العربية لمحافظة الشرقية، والجبر بأسيوط، والإنجليزى للمنوفية، وجميع هذه الامتحانات للصف الثالث الإعدادى، لافتا إلى أن آخر امتحان سربه كان مجانيا وهو مادة العلوم للصف الثالث الإعدادى بالقاهرة. وبين المتهم أنه كان يرسل الامتحانات المُسربة قبل دخول الطلاب إلى لجنة الامتحان بنحو نصف ساعة، كاشفا أنه جمع نظير ذلك 15 ألف جنيه.

وورد بتقرير الرصد الفني لمباحث تكنولوجيا المعلومات أنه فى إطار تنفيذ خطة الإدارة الموضوعة لمجابهة الجرائم التى ترتكب عبر شبكة المعلومات الدولية ومنصاتها الإلكترونية، فقد تم رصد حساب بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يقوم مستخدمه بإدارة مجموعة تحمل مسمى تسريب امتحانات جميع المراحل الدراسية.

وأضاف التقرير، أن عدد أعضاء الصفحة بلغ 5824 عضوا، حيث يقوم المتهم من خلال تلك المجموعة بنشر منشورات تتضمن قدرته على تسريب نماذج امتحانات المرحلة الإعدادية، وكذا الثانوية قبل بدء اللجان وكذا قدرته على تغيير درجات الشهادة الاعدادية وذلك بمقابل مادى.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، ألقت القبض على طالب بمركز شرطة أطفيح متهم بإنشاء حسابات شبكات التواصل الاجتماعى فيسبوك وتليجرام بعنوان «شاومينج»، ونشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية أثناء انعقاد اللجان.

الشهادة الإعدادية الجيزة شاومينج تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية شاومينج الأسطورة

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