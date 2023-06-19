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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح يكشف تفاصيل مشروع جديد قدمه للمسئولين

صدى البلد

عقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، مؤتمراً صحفياً اليوم بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " الاساتذة " ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف الى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

وأكد مدحت صالح، أنه تقدم بمشروع جديد قدمه للمسئولين وهو استخدام تقنية حديثة لأخد الصوت من الأغنية وإضافة توزيع جديد لها.

وعلق على استخدام عمرو مصطفى للذكاء الاصطناعي، وقال إنه أمر مقبول.

وعلق مدحت صالح، على اختيار أسماء مطربين عرب مثل طلال مداح من السعودية، وعبد الحميد السيد من الكويت لتقديم أعمالهم في حفل الأساتذة، وأكد أن اختيارهم هو رسالة حب متبادلة فنحن نرى الدول العربية تحتفي بفننا وعلينا ان نفعل ذلك ايضا.

وأكد الفنان مدحت صالح ، أن فكرة الأساتذة تقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين.

وأشار مدحت صالح، إلى أن الفكرة عبارة قيام المطربين باختيار ملحن معين لتقديم أعماله في حفل غنائي بإعادة توزيع مختلفة والالات نفخ جديدة.

يذكر أن آخر حفلات مدحت صالح فى دار الأوبرا المصرية كانت شهر رمضان الماضي، حيث أحيا ليلة من ليالى احتفالات الأوبرا بالشهر الكريم ، وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني المختلفة  ومنها  ولاتسوى دموع ، ح اتكلم ، كوكب تانى ، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، ويتقال.

سر غياب مدحت صالح عن حفل روائع الموجي

وعلى جانب آخر، كشف الفنان مدحت صالح - من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر- سر غيابه عن حفل روائع الموجي في المملكة العربية السعودية.

وكتب مدحت صالح، في تغريدته: «بعض المنصات كتبت.. مدحت صالح يكشف السر وراء عدم مشاركته في حفل روائع الموجي.. والرد.. أنا لم تتم دعوتي من الأساس، وبالتالي مفيش سر ولا حاجة.. بحبكوا».

الفنان مدحت صالح النجم مدحت صالح تفاصيل المشروع الفنى الجديد دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر اعمال مدحت صالح

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