ثلاثي مصري فى دور ربع نهائي سيف المبارزة ببطولة أفريقيا للسلاح بالقاهرة

تأهل ثلاثة لاعبين من المنتخب المصري للسلاح لدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

صعد محمد السيد لدور ربع النهائي بعد الفوز علي عمر ناهي بطل المغرب

ليواجه بطل جنوب افريقيا بربع النهائي.

فيما تأهل محمد ياسين لدور ربع النهائي بعد الفوز على لاعب موريتانيا ويواجه لاعب السنغال .

ونجح احمد السيد في حسم التأهل بعد الفوز على لاعب السنغال ويلعب أمام منتخب المغرب في ربع النهائي .

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.