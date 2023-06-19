تحطم طائرة مروحية عسكرية أردنية .. شاهد

سقطت طائرة مروحية في أرض مفتوحة في منطقة البقعة بالمملكة الأردنية، وأصيب طياراها.

وبحسب وسائل إعلام أردنية صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

وبين المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إجلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

واهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

وكان أفاد شهود العيان بحسب وكالة عمون عمون بسقوط الطائرة، وتجمهر عدد من المواطنين من حولها، وسط حضور لمركبات الاسعاف والاطفاء التابعة للدفاع المدني.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها مواطنون اخلاء إصابات من موقع الحادث.