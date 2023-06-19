أول تعليق من ليز تراس على وصف فترة ولايتها ببريطانيا بالخس العفن

قالت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس، إن مقارنة فترة توليها المنصب بفترة تعفن الخس دعابة طفولية.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت تراس ردا على سؤال حول مقارنة فترة توليها المنصب بفترة تعفن الخس: "لا أعتقد أن ذلك كان مضحكا، بل أعتقد أنه طفولي".

وراهن العاملون في مجال المراهنات في بريطانيا بأكتوبر الماضي على أن تراس ستتنحى من منصب رئيس الوزراء في غضون 35 يوما، وهو الوقت الذي يستغرقه الخس ليتعفن.

وبعد 6 أيام فقط من إطلاق صحيفة "ديلي ستار" لبث مباشر عن السباق بين تراس والخس استقالت رئيسة الوزراء.