"وصلت لذروتها".. بريطانيا تكشف عن خسائر فادحة في صفوف روسيا وأوكرانيا

قال مسؤولون بريطانيون، اليوم الأحد، إن روسيا وأوكرانيا تعانيان من أعداد كبيرة من الضحايا العسكريين في الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا لطرد القوات الروسية من المناطق التي تسيطر عليها في المراحل الأولى من هجومها المضاد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال مسؤولون عسكريون بريطانيون في تقييمهم المنتظم للحرب، إن الخسائر الروسية ربما تكون في أعلى مستوياتها منذ ذروة معركة باخموت في مارس.

ووفقًا للاستخبارات البريطانية، تركزت أعنف المعارك في مقاطعة زابوريزجيا الجنوبية الشرقية، حول باخموت وإلى الغرب في مقاطعة دونيتسك الشرقية بأوكرانيا.

وبينما أفاد التحديث بأن أوكرانيا كانت في حالة هجوم في هذه المناطق وقد “أحرزت تقدمًا طفيفًا”، قال إن القوات الروسية تقوم “بعمليات دفاعية فعالة نسبيًا” في جنوب أوكرانيا.