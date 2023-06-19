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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: خسائر روسيا في أوكرانيا هي الأعلى خلال الأشهر الأربعة الماضية

صدى البلد

  أفادت المخابرات البريطانية اليوم الاثنين بأنه وفقا للبيانات الواردة، تعتبر الخسائر الروسية في أوكرانيا هي الأعلى خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان المخابرات القول "إن القتال الأشد يتركز في ثلاث مناطق خلال الهجوم المضاد الأوكراني حيث يعاني الروس من خسائر فادحة في الأرواح".
ووفقا للتقرير، يستمر القتال العنيف في الأيام الأخيرة مع تركيز القتال الأشد في منطقتي زابوريجيا، وغرب دونيتسك، وحول باخموت.
وجاء في التقرير "في كل هذه المجالات، تواصل أوكرانيا تنفيذ عمليات هجومية وقد أحرزت تقدما طفيفا، كما لوحظ، ما تقوم به القوات الروسية من عمليات دفاعية فعالة نسبيا في الجنوب".
وجاء في تحديث الاستخبارات: "كلا الجانبين يعانيان من خسائر كبيرة، مع احتمال أن تكون الخسائر الروسية هي الأعلى منذ ذروة معركة باخموت في مارس الماضي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

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