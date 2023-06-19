عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يوجه بتكريم عامل في مطار الغردقة.. لهذا السبب

تكريم عامل في مطار
تكريم عامل في مطار الغردقة

وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير للموظف محمد نوح بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وذلك لأمانته باسترداد  مبلغ مالي قدره  785 ألف جنيه بعد أن تم تحويله إلى حسابه البنكي الشخصي بالخطأ.

 

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتقديره على التزامه بالقيم الإيجابية ومعايير السلوك الوظيفي داخل منظومة العمل.

 

وأكد وزير الطيران أن ما فعله العامل من سلوك إيجابي يدل على أمانته العالية وأخلاقه الرفيعة لسرعة تواصله مع إدارة البنك من أجل الوصول إلى صاحب المبلغ وإعادته له، معربًا عن امتنانه واعتزازه بهذه الرموز المضيئة التي تؤكد أن قطاع الطيران المدني يحظي بالكثير من النماذج المشرفة لحرصها على تأدية عملها بحب وإخلاص..متمنياً للعامل دوام التوفيق والنجاح.

 

هذا وقد قام المهندس إبراهيم فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتكريم الموظف  على تصرفه الأمين حيث تم تسليمه شهادة تقدير ومنحه مكافأة مالية تقديرا لأمانته ولما قام به من عمل مشرف يجعله قدوة للجميع ونموذجا للقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

زلزال قوي يضرب شرق البحر المتوسط .. تفاصيل

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

إنذار عاجل .. سر خطير في تحول لون اللحم إلى الأخضر

ترشيحاتنا

بيان عاجل من قيس سعيد بشأن توطين المهاجرين في تونس

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

دعاء إفطار الصائم في العشر من ذي الحجة .. كلمات مستجابة

لبنان.. أنباء عن إصابة فنانة شهيرة بطلق ناري ونجلها ينفي

هذا ما أكد عليه الزعيم الصيني لوزير الخارجية الأمريكي بشأن روسيا

أمريكا تتعهد بتقديم 171 مليون دولار إضافية للاستجابة الإنسانية في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون سحري لتنظيف الكرشة في 20 ثانية

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ