وزير الطيران يوجه بتكريم عامل في مطار الغردقة.. لهذا السبب

وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير للموظف محمد نوح بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وذلك لأمانته باسترداد مبلغ مالي قدره 785 ألف جنيه بعد أن تم تحويله إلى حسابه البنكي الشخصي بالخطأ.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري وتقديره على التزامه بالقيم الإيجابية ومعايير السلوك الوظيفي داخل منظومة العمل.

وأكد وزير الطيران أن ما فعله العامل من سلوك إيجابي يدل على أمانته العالية وأخلاقه الرفيعة لسرعة تواصله مع إدارة البنك من أجل الوصول إلى صاحب المبلغ وإعادته له، معربًا عن امتنانه واعتزازه بهذه الرموز المضيئة التي تؤكد أن قطاع الطيران المدني يحظي بالكثير من النماذج المشرفة لحرصها على تأدية عملها بحب وإخلاص..متمنياً للعامل دوام التوفيق والنجاح.

هذا وقد قام المهندس إبراهيم فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتكريم الموظف على تصرفه الأمين حيث تم تسليمه شهادة تقدير ومنحه مكافأة مالية تقديرا لأمانته ولما قام به من عمل مشرف يجعله قدوة للجميع ونموذجا للقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة.