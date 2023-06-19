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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رياض: عادل إمام كان سببا في تنشيط السياحة العربية بمسرحياته

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، إن اختيار عادل إمام لوضع اسمه في الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح المصري أمر طبيعي، خاصة أنه أكبر شخصية مسرحية في مصر، ولديه باع وتاريخ كبير في المسرح المصري، منوها بأنه واحد من المؤثرين بشكل واضح في المسرح بداية من مسرح الجامعة مرورًا بالتلفزيون، ومن ثم مسرح فرقة المتحدين.

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "نيو ستوري" المذاع عبر فضائية "تن"، أن عادل إمام كان سبب كبير في تنشيط السياحة العربية بسبب عروضه المسرحية، "كان في ناس بتيجي مخصوص عشان تحضر مسرحيات عادل إمام من الدول العربية المختلفة وترجع تاني، عادل إمام له تأثير كبير جدا على المسرح بشكل عام".

وعن استغلال اسم الفنان عادل إمام لنجاح المهرجان في دورته الحالية، رد قائلا "خليكم في حالكم، محدش يعرف حاجة، لو عاوزين نعمل كده زي ما بيتقال، مش هنكرم 10 نجوم في المهرجان، واللجنة العليا للمهرجان كلها نجوم، والمكرمين نجوم كبار، ولجنة التحكيم في المهرجان كلها نجوم".

وواصل أن وضع اسم عادل إمام في الدورة الحالية من المهرجان هدفه الاحتفال بالزعيم، باعتباره مهرجان الدولة الرسمي، وبالتالي يجب الاحتفاء بالفنان عادل إمام، ودوره المؤثر الكبير في المسرح المصري. 

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