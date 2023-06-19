بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن كارثة تدمير سد كاخوفكا

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى استنتاج حول ما أدى إلى تدمير سد نوفا كاخوفكا ومن المسؤول عنه.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية، "ما زلنا نقيم ما حدث… بالطبع نحن على اتصال بـ أوكرانيا".

وأضافت أن "السد كان تحت سيطرة روسيا، لكن لديهم أسباب لتدمير السد.. لذا فهم مسؤولون في النهاية عن الدمار".

وأمس، قالت الأمم المتحدة، إن روسيا ترفض حتى الآن طلب الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها العسكرية بعد انفجار سد كاخوفكا في 6 يونيو، ما أدى إلى تدفق مياه الفيضانات وقطع الإمدادات عن المدنيين.

وقالت الأمم المتحدة: “سنواصل الانخراط في السعي إلى الوصول للمتضررين من كارثة سد نوفا كاخوفكا… نحث السلطات الروسية على التصرف وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا، دينيس براون، في بيان، إنه “لا يمكن رفض المساعدة لمن يحتاجونها”.