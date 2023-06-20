أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لجميع الفئات

أخبار مصر.. توجيهات رئاسية أطلقها الرئيس السيسي لجميع الفئات بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن، في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة، للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

لجميع الفئات | توجيهات رئاسية عاجلة بشأن بنك المعرفة والبحث العلمي

وجه الرئيس السيسي بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن، في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة، للتعلم والتدريب وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للمواطنين المصريين

الرئيس السيسي : الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "چوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة والأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار مسئولي المفوضية الأوروبية.

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون |فيديو

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق أول روبرت بريجر، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

مدبولي يتابع مع وزير التموين توافر السلع الأساسية مع قرب حلول عيد الأضحى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك في إطار الاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

لو ملحقتش حجز القطارات.. النقل توفر أتوبيسات سوبر جيت لكافة المحافظات.. إليك المواعيد

يبحث العديد من المواطنين عن وسيلة مواصلات آمنة بعد انتهاء موعد حجز قطارات العيد لقضاء أجازة عيد الأضحى مع ذويهم.

مصر والجزائر إيد واحدة تكنولوجيًا..وزير الاتصالات: كابلان بحريان جديدان للربط بين البلدين

عقدت اليوم مباحثات مصرية جزائرية موسعة برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كريم بيبى تريكى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

علاء الراعي: عمالة الأطفال بالإنترنت دون رقابة أسوأ أشكال الاستغلال

قال علاء الراعي، محامي الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة إن الأطفال غير مسموح لهم بالعمل في أى حال من الأحوال في الأعمال الخطيرة التي تؤثر على تعليمهم وصحتهم ونفسيتهم. وحدد المشرع حدا أدنى لعمالة الأطفال وهو سن 15 سنة وعمل إجازة بأنه يجوز تدريب الأطفال تحت سن 15 ويبدأ من 13 سنة لكن الاستثناء مشروط بعدم تسرب الأطفال من التعليم.

القباج تناقش دور التعاونيات ورؤية التضامن لتطويرها في مجلس الشيوخ

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج في مناقشة دراسة "دور التعاونيات في مصر" في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس وأمينه العام المستشار محمود عثمان، والصادرة عن لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، قد قام بإعداد الدراسة النائب أكمل نجاتي والنائب محمد هيبه.

خبرات مصرية تنضم لبرنامج عالمي لممارسات الزراعة المستدامة

نجحت شركة مصرية من بين أكثر من 180 شركة مقدمة من 18 دولة فى ان تنضم لبرنامج عالمى يركز على الممارسات الزراعية المستدامة .

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

ربط قواعد بيانات التأمين الصحي الشامل مع المبادرات الرئاسية

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل

شاهد.. بعثة التضامن تواصل استقبال حجاج الجمعيات الأهلية بمكة

تواصل البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى استقبال أفواج الحجاج بمكة المكرمة وتسكينهم وذلك من خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه بشكل يومي وسط فرحة الحجاج بوصولهم الأراضي المقدسة.

الاستعلامات: تقرير الإيكونوميست عن مصر افتقد المهنية ونشر ادعاءات منسوبة لمصادر مجهولة

نشرت مجلة الإيكونوميست The Economist البريطانية على موقعها الإلكتروني في 16/6/2023 تقريراً سلبياً عن بعض الأوضاع في مصر، تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب، وبأسلوب يفتقد لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً والمعمول بها في المجال الإعلامي.

طيران ناس تؤكد طلبية شراء 30 طائرة جديدة من عائلة إيرباص A320neo

أعلنت شركة طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية، عن تأكيد طلبية شراء 30 طائرة جديدة من عائلة A320neo…

حدث فلكي مهم | مصر على موعد مع أطول نهار في السنة

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه باق يومان ويبدأ فصل الصيف الذي يبدأ يوم 21 يونيو 2023 ويستمر 93 يوم و 16 ساعة ليكون أطول نهار في العام غداً الثلاثاء 20 يونيو 2023 بـ 14 ساعة و 4 دقائق .