عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو ملحقتش حجز القطارات.. النقل توفر أتوبيسات سوبر جيت لكافة المحافظات.. إليك المواعيد

اتوبيسات السوبر جيت
اتوبيسات السوبر جيت

يبحث العديد من المواطنين عن وسيلة مواصلات آمنة بعد انتهاء موعد حجز قطارات العيد لقضاء أجازة عيد الأضحى مع ذويهم.

 

و توفر وزارة النقل،  أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر چيت» بمحطة عدلي منصور التبادلية، والجيزة وعبد المنعم رياض، والترجمان والجيزة ، والدائري  للتنقل بين المحافظات ويمكن حجز التذاكر من مكتب حجز تذاكر الشركة بمحطة عدلي منصور التبادلية.

وكشفت وزارة النقل عن مواعيد اتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) التابعة لوزارة النقل في كافة محطاتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت المواعيد للسوبر جيت، في محطة عدلي منصور وفق تقرير رسمي لوزارة النقل كالآتي:    

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة مرسى مطروح:- 12:30- 23:00.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة الإسكندرية:  في الأوقات التالية 06:45 - 07:45 - 08:45 - 09:45 - 10:45- 12:45- 14:45- 16:45- 17:45- 18:45- 19:45- 20:45.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة سوهاج:- 09:00- 12:30- 13:15- 17:15- 23:50

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة بورسعيد:- 08:00- 11:30- 13:15- 15:15- 17:15- 19:15- 21:15

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة أسيوط:- 14:30- 22:15- 01:10.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة المنيا: 08:00- 11:00- 13:00- 16:00- 19:30- 01:30

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة قنا – الأقصر:- 14:15- 23:10.

كما جاءت المواعيد في باقي المحطات وفق المواعيد التالية:

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

«البحوث الإسلامية» يعقد المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر إلى دول العالم

بيان عاجل من الصين بشأن زلزال سوريا المدمر

جرده من ملابسه.. إجراء صادم لـ بوتين يدفع زيلينسكي للهروب خارج أوكرانيا

قرار عاجل من جنايات أمن الدولة بشأن معتز مطر وعبدالله الشريف

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ