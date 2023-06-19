لو ملحقتش حجز القطارات.. النقل توفر أتوبيسات سوبر جيت لكافة المحافظات.. إليك المواعيد

يبحث العديد من المواطنين عن وسيلة مواصلات آمنة بعد انتهاء موعد حجز قطارات العيد لقضاء أجازة عيد الأضحى مع ذويهم.

و توفر وزارة النقل، أتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر چيت» بمحطة عدلي منصور التبادلية، والجيزة وعبد المنعم رياض، والترجمان والجيزة ، والدائري للتنقل بين المحافظات ويمكن حجز التذاكر من مكتب حجز تذاكر الشركة بمحطة عدلي منصور التبادلية.

وكشفت وزارة النقل عن مواعيد اتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) التابعة لوزارة النقل في كافة محطاتها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت المواعيد للسوبر جيت، في محطة عدلي منصور وفق تقرير رسمي لوزارة النقل كالآتي:

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة مرسى مطروح:- 12:30- 23:00.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة الإسكندرية: في الأوقات التالية 06:45 - 07:45 - 08:45 - 09:45 - 10:45- 12:45- 14:45- 16:45- 17:45- 18:45- 19:45- 20:45.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة سوهاج:- 09:00- 12:30- 13:15- 17:15- 23:50

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة بورسعيد:- 08:00- 11:30- 13:15- 15:15- 17:15- 19:15- 21:15

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة أسيوط:- 14:30- 22:15- 01:10.

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة المنيا: 08:00- 11:00- 13:00- 16:00- 19:30- 01:30

مواعيد قيام أتوبيسات السوبر جيت إلى محافظة قنا – الأقصر:- 14:15- 23:10.

كما جاءت المواعيد في باقي المحطات وفق المواعيد التالية: