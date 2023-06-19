مصر والجزائر إيد واحدة تكنولوجيًا..وزير الاتصالات: كابلان بحريان جديدان للربط بين البلدين

عقدت اليوم مباحثات مصرية جزائرية موسعة برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كريم بيبى تريكى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناولت المباحثات سبل دعم أواصر التعاون بين مصر والجزائر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير حميد شبيرة سفير الجزائر بالقاهرة، ونور الدين هادف وزير مستشار بسفارة الجزائر بالقاهرة.

وعقد الوزيران لقاء ثنائيا تم خلاله استعراض آليات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين مصر والجزائر فى المجالات ذات الصلة إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات التعاون المقترحة بين البلدين والتى تشمل تنظيم قطاع الاتصالات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والبريد، وبناء القدرات، والابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع شراكات الأعمال.

كما ترأس الوزيران اجتماعا موسعا بحضور القيادات التنفيذية من كلا البلدين؛ حيث تناول الاجتماع استعراض استراتيجية "مصر الرقمية"، والمشروعات الاستراتيجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية. كما تم طرح مناقشات موسعة حول سبل دفع التعاون وتبادل الخبرات فى عدد من المجالات المتعلقة بالخدمات البريدية، والبنية التحتية الرقمية، وتنظيم الاتصالات، وصناعة مراكز البيانات، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عمق وتميز العلاقات المصرية الجزائرية وتعدد مجالاتها؛ مشيرا إلى أن ملفات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ثرية ومتعددة؛ حيث تم الاتفاق على أن يكون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مقدمة القطاعات التى تشهد نموا بين البلدين الشقيقين وذلك من خلال فتح آفاق للتعاون فى مجالات البريد، والشبكة التحتية المعلوماتية وتبادل الرؤى حول قصص النجاح فى المجهودات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى جذب استثمارات فى مراكز البيانات وتحقيق التكامل بين مراكز البيانات والاتصالات الدولية بين البلدين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه من المخطط انشاء كابلين بحريين جديدين للربط بين مصر والجزائر يدخلان الخدمة بحلول 2025 ليصل إجمالى الكابلات التى تربط بين البلدين إلى 4 كابلات بحرية؛ كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال تشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة؛ مشيدا بتجربة الجزائر فى هذا المجال.

وأوضح المهندس كريم بيبى تريكى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرى أن مصر والجزائر تتشاركان فى التاريخ كما تتقاسمان الطموحات المستقبلية لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى حرص الدولتين على توجيه الاهتمام نحو الشباب والاستثمار فى قطاع التكنولوجيات الحديثة؛ مؤكدا على أهمية المزج بين عراقة المؤسسات المقدمة لخدمات البريد والحداثة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة؛ منوها إلى أنه يوجد تنسيق مستمر بين مصر والجزائر فى مختلف المحافل الدولية ومنها الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمة مصالح شعوب المنطقة وتأمين استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وأثنى المهندس كريم بيبى تريكي على الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات بمصر؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر هذه الزيارة عن وضع ملامح للتعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يعد من أبرز محاوره التعاون فى مجال البنية التحتية للاتصالات وتشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة؛ موجها الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة الجزائر لاستكمال مباحثات التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.



وأشار السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية إلى الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع الجمهورية الجزائرية وأيضا لتحقيق التكامل فى مجالات عديدة.؛ مؤكدا على أن زيارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرى لمصر تأتى فى أعقاب زيارات عالية المستوى تبادلها الجانبان المصرى والجزائرى؛ معربا عن تطلعه لخروج الزيارة بنتائج ملموسة بما يعود بالنفع على الطرفين.

ومن جانبه؛ أكد السفير حميد شبيرة سفير الجزائر بالقاهرة على أهمية زيارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرى لمصر في ضوء العمل على تعزيز التعاون بين البلدين ؛ معربا عن تطلعه إلى نتائج الزيارة والتى تعد أحد نتائج اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

حضر الاجتماع الموسع؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذى للشركة للمصرية للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

ومن الجانب الجزائرى ؤى زيدى المدير العام لبريد الجزائر، والمهندس خالد زرات الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، والمهندس على زردانى رئيس قسم النفاذ باتصالات الجزائر، والمهندس محمد الأمين برانجية مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالوزارة، ولؤى زيدى المدير العام لبريد الجزائر.

وزار المهندس كريم بيبى تريكى والوفد المرافق له مركز ابداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة ؛ للاطلاع على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لإتاحة التدريب التقنى المتخصص ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال لدى الشباب، كما قام الوزير الجزائرى والوفد المرافق له بزيارة مركز البيانات الدولى التابع للشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية.

الجدير بالذكر أن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرى يزور مصر لمدة يومين على رأس وفد من القيادات التنفيذية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.