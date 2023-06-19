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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون |فيديو

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق أول روبرت بريجر، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي في الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة، وكذا سبل تعزيز العلاقات في مجالات الأمن والدفاع.

وزير الدفاع

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية
للإتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بما يسهم في دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع، مشيداً بما تبذله مصر من جهود للمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة اللجنة العسكرية للإتحاد الأوروبى

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