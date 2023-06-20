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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد .. استخدامات عديدة لملمع الزجاج

الزجاج
الزجاج

قالت خبيرة الاقتصاد المولى هبة محمد، يمكن استخدام ملمع الزجاج لعدة أغراض مختلفة، بما في ذلك:

1- تنظيف الزجاج: يمكن استخدام ملمع الزجاج لتنظيف الزجاج وإزالة الأوساخ والبقع الصعبة.

2- تلميع السيارات: يمكن استخدام ملمع الزجاج لتلميع السيارات وجعلها تبدو لامعة وجديدة.

3- تنظيف الأجهزة الإلكترونية: يمكن استخدام ملمع الزجاج لتنظيف الأجهزة الإلكترونية مثل شاشات التلفزيون والحواسيب المحمولة.

4- تنظيف الأسطح المعدنية: يمكن استخدام ملمع الزجاج لتنظيف الأسطح المعدنية وجعلها لامعة.

5- تنظيف الأحجار الكريمة: يمكن استخدام ملمع الزجاج لتنظيف الأحجار الكريمة وإزالة الخدوش الخفيفة.

6- تنظيف الأدوات المنزلية: يمكن استخدام ملمع الزجاج لتنظيف الأدوات المنزلية مثل الأواني والصحون.

يجب الانتباه إلى أن بعض أنواع ملمع الزجاج يمكن أن تسبب تهيجًا للجلد أو العينين، لذا يجب ارتداء القفازات والنظارات الواقية عند العمل به. كما يجب تجنب استخدام ملمع الزجاج على الأسطح الحساسة مثل البلاستيك والأسطح الخشبية.

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