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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

النادي الاهلي
النادي الاهلي

تعمل الأندية المصرية خلال تلك الفترة على اكتشاف محترفين جدد لتعزيز صفوفهم من خلال عدد من الصفقات، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية للاعبين من الأندية، ويبحث نادي الزمالك خلال تلك الفترة عن صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.

امام عاشور 

هل سيعود إمام عاشور للزمالك؟

ترددت الأقاويل خلال الفترة الماضية حول عودة اللاعب المحترف إمام عاشور للدوري المصري مرة أخرى، ولكن من خلال بوابة النادي الأهلي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، فجر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن إمام عاشور وعودته للعب في مصر مرة أخرى.

وأكد عبد الواحد في تصريحات إعلامية، أنه تواصل مع اللاعب إمام عاشور وأنه أكد بأنه ليس لديه مانع لكي يعود لتمثيل الزمالك مرة أخرى، مشيرًا أنه أقترح على الكابتن أحمد حسام ميدو طلبه للإعارة لمدة موسم قادم.

صفقات الزمالك خلال هذا الموسم

وقال عبد الواحد، إن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، حدد عدد 6 صفقات، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، كما أنه ينظر للاعبين الشباب في قطاع الناشئين، قبل أن يبحث عن لاعب من الخارج، وهو بالفعل حدد المراكز المطلوبة.

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ما هي المراكز الذي يبحث عنها المدير الفني للزمالك؟

وأضاف عبد الواحد، أن المدير الفني لنادي الزمالك شدد على أن يكون ضمن الصفقات الجديدة، قلب دفاع ورأس حربة أفريقي، بجانب ناصر منسي وسيف الجزيري، أما بالنسبة لمركز حراسة المرمى لن يحتاج الفريق حارسا في الفترة المقبلة، وقطاع الناشئين به حراس مميزون.

بن شوقي 

هل سيعود بن شرقي للقلعة البيضاء؟

يسعى نادي الزمالك لضم المغربي أشرف بن شرقي جناح فريق الجزيرة الإماراتي ولاعب الفريق الأسبق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم الجديد.

ويتوقف حسم تلك الصفقة على رحيل بن شرقي عن الجزيرة الإماراتي في الفترة المقبلة كي ينضم للفريق الأبيض بدون مقابل.

مبارة الزمالك بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ 16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

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