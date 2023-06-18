الكرة في ملعب الإدارة .. أحمد حسن يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور

علق أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، علي حقيقه انتقال امام عاشور للنادي الاهلي .



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر مقرب من إمام عاشور:اللاعب الأولوية بالنسبة له العودة للزمالك.. الكرة في ملعب الإدارة لحسم الصفقة ".



ووجّه اللاعب إمام عاشور رسالة غامضة لـ متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب إمام عاشور: "لما تقع محدش هيسندك غير نفسك حتي لو ألف واحد قالك إنه جنبك محدش دايم لحد ومحدش هيحس بيك غيرك ومحدش عاش ولا هعيش معاك وجعك".

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