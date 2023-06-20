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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عبد الرحمن: "فرصة سعيدة" ساعد الكثير من السيدات على اتخاذ قرارات حاسمة

مي عبد الرحمن
مي عبد الرحمن

حلت الكاتبة مي عبد الرحمن، نجلة الممثل القدير "عبد الرحمن ابو زهرة"، و صاحبة كتاب "فرصة سعيدة"، ضيفة على برنامج "السفيرة عزيزة"، و تحدثت عن كتابها و تجربة زواجها.

و قالت مي عبد الرحمن، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"، إنها ترى أن المحتوى الذي تقدمه يؤثر في البشر.

و أوضحت  أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتها لتكون لايف كوتش هو تأثيرها في السيدات من خلال أراءها أو محتواها، مضيفة أنها تلقت الكثير من الرسائل التي تؤكد على أنها شخصية مُلهمة و أفادت الكثيرين بخبراتها.

و أشارت إلى أنها تلقت العديد من  الرسائل الإيجابية و المشجعة و ردود الأفعال من السيدات على كتاب "فرصة سعيدة"، و الذي ساعد إحداهن على اتخاذ خطوة الطلاق بعد قرأتها للكتاب و رؤيتها للفيديوهات التي تقدمها.

و أضافت أن هدفها هو الشعور بالسيدات و التماس مشاكلهن و التركيز عليها، و تقديم نصائح عملية لهن لمساعدتهن.

نصائح للسيدات

و تابعت، ناصحة السيدات بأن يعتنين بأنفسهن و صحتهن الصحية و النفسية، مؤكدة ضرورة أن تحب كل واحدة نفسها وتقدرها.
 

مي عبد الرحمن نصائح عبد الرحمن أبو زهرة فرصة سعيدة السفيرة عزيزة لايف كوتش نصائح للسيدات

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