ختام برنامج الحماية المدنية للعاملين بإقليم القناة وسيناء الثقافي

اختتمت الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام ، برنامج الحماية المدنية للعاملين بإقليم القناة وسيناء الثقافي ، برئاسة محمد نبيل والمنفذ بقصر ثقافة العريش.

يهدف البرنامج إلى تعزيز تطبيق ممارسات الحماية المدنية في المنشآت الثقافية وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تطبيقها من خلال فهم واستيعاب متطلباتها طبقاً للمعايير الدولية والقوانين والتشريعات .

الوقاية من وقوع الأخطار:



و أوضح محمد عليوه أخصائي الحماية المدنية، أن الحماية المدنية، عبارة عن مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تتخذ داخل جميع مواقع العمل (المصانع، الشركات، المؤسسات، الوحدات الإنتاجية، مواقع البناء والإنشاءات، شركات النفط والغاز، المستشفيات، المدارس والجامعات … الخ) للوقاية من وقوع الأخطار والحوادث والإصابات في الأرواح والممتلكات.

وقال إنه يمكن بذلك حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ، والحفاظ على مقـومات العنصر المادي من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث وتوفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.