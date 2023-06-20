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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 45 طن قمح محلى داخل مخازن بدون ترخيص بالغربية

توريد القمح بالغربية
توريد القمح بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية 45 طن قمح محلى داخل مخازن تجميع أقماح بدون ترخيص فى مراكز طنطا والمحلة وقطور.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية ، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمراكز طنطا والمحلة وقطور، وتم خلالها رصد45  طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح .

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وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية ، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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