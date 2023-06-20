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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب في مصر اليوم 20_6_2023|فيديو

الذهب
الذهب

قدّمت الإعلامية رشا مجدي ، تقريراً عن أسعار الذهب  اليوم الثلاثاء 20_6_2023، و ذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، أن شعبة الذهب أرجعت سبب تراجع أسعار الذهب هو ثبات سعر الصرف، ودخول أيضا كميات من الذهب مع العائدين من الخارج، مع توقعات أن يشهد السوق بعض الحراك خلال الأيام القليلة المتبقية على عيد الأضحي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجّل سعر الذهب اليوم 



سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2508 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2195 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17560 جنيهًا.
 

أسعار مصنعية الذهب في مصر:
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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