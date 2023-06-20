طرق سهلة وسريعة لتنظيف المنزل قبل العيد

لم يتبق على عيد الأضحى سوي أيام قليلة وتسعي ربة المنزل لتنظيف كل ركن فى المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكن الاستعانة بالخطوات التى قدمتها خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد من خلال لقائها فى صدى البلد لسرعة انجاز هذه المهمة.

خطوات تنظيف المنزل بشكل سريع وسهل قبل العيد

1- التخلص من الأشياء الزائدة: يمكن التخلص من الأشياء الزائدة والغير مستخدمة في المنزل، مثل الأغراض المكسورة والملابس القديمة والأدوات التالفة، حيث يمكن توفير المساحة وتنظيف المنزل بشكل أسهل.

2- تنظيف الأرضيات: يمكن استخدام المكانس الكهربائية والممسحة لتنظيف الأرضيات بشكل سريع، ويمكن استخدام المنظفات المناسبة لنوع الأرضية.

3- تنظيف الأسطح: يمكن استخدام مناديل الأسطح والمنظفات المناسبة لتنظيف الأسطح في المنزل، مثل الطاولات والأرفف والنوافذ.

4- تنظيف الحمامات: يمكن استخدام المنظفات المناسبة لتنظيف الحمامات، وتنظيف الحوض والمرحاض والبانيو والأرضيات.

5- تنظيف المطبخ: يمكن استخدام المنظفات المناسبة لتنظيف المطبخ، وتنظيف الموقد والفرن والثلاجة والأرفف والأدوات.

6- تنظيف الزوايا والزخارف: يمكن استخدام المكانس الصغيرة والفرشاة لتنظيف الزوايا والزخارف والزجاجات والديكورات.

7- تغيير الستائر والمفارش: يمكن تغيير الستائر والمفارش والوسائد لإعطاء المنزل مظهراً مختلفاً وجميلاً.

باستخدام هذه الخطوات، يمكن تنظيف المنزل بشكل سريع وسهل، ويمكن الاستعانة بأفراد العائلة لتوفير المزيد من الوقت والجهد.