بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

أكد الإعلامي أحمد شوبير دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع مهاجم عربي “سوبر”، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" الأهلي يفاوض مهاجم عربي صغير السن، والمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة".

وأضاف:" محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر خيار أيضا أمام النادي الأهلي، وهناك مفاوضات بين الأهلي وفيوتشر، والأمور غير واضحة من جانب فيوتشر حتى الآن".

وتابع:" الأهلي يريد ضم بوبو بناء على رغبة المدير الفني مارسيل كولر، لكن قرار فيوتشر سيحسم الأمر".

ولفت:" الأهلي لم يدخل في مفاوضات لضم عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر".

صفقة الموسم تتبخر:

وأشار:" الأهلي رفض الدخول في صفقة ضم جاكسون موليكا من بشكتاش التركي بسبب الأرقام المبالغ فيها، واللاعب لم يعد في الحسبان".