عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استطلاع رأي حول رؤية المواطنين حول الذكاء الاصطناعي: 28.6% خطراً في المستقبل

صدى البلد

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال شهر يونيو 2023 على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف منهم عن آرائهم بشأن عدد من القضايا والموضوعات، وقد تم سؤالهم ضمن الاستطلاع حول رؤيتهم لمدى خطورة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل، حيث أشار 28.6% من المواطنين المبحوثين بالعيّنة إلى أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيمثل خطراً في المستقبل، مقابل 19.8% رأوا أنه لا يمثل خطراً، فيما لم يستطع 51.6% من المواطنين المبحوثين بالعينة التحديد.

وأشار 48.7% ممن رأوا أنه سيمثل خطر، أن مستوى ذلك الخطر سيكون مرتفع وذلك بدرجات تتراوح ما بين 8 إلى 10 درجات وذلك على مقياس من واحد إلى عشرة، حيث تعنى الدرجة واحد أقل درجة من الخطر والعشرة أعلى درجة، كما قيم 32.3% من المبحوثين الذين رأوا أنه سيمثل خطر في المستقبل ذلك الخطر عند مستوى من 5 إلى 7 درجة و8.5% منهم رأوه أنه أقل من 5 درجات فيما لم يستطع التحديد 10.5% منهم.

من ناحية أخري، استطلع المركز آراء المواطنين بشأن سلوكياتهم عند مشاركة الأخبار والمعلومات على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وما إذا كانت هذه المشاركات في حالة حدوثها تتم بعد التأكد من صحة الأخبار أو المعلومات التي يتم مشاركتها أم تتم بدون التأكد.

حيث أفاد 51.2% من المواطنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بالعينة أنهم لا يشاركون من الأساس أي أخبار أو معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أشار 45.5% أنهم يشاركون الأخبار والمعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التأكد من صحتها أولًا.

فيما أشارت نسبة ضئيلة 3.3% من المواطنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بالعيّنة قيامهم بمشاركة الأخبار والمعلومات دون التأكد من صحتها.

كما أظهرت النتائج أن الإناث هن أكثر من لا يقوموا بنشر أي أخبار أو معلومات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كان الذكور هم الأكثر مشاركة للأخبار والمعلومات دون التأكد من صحتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

إمام عاشور يكشف موقفه من العودة للزمالك

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

الحقوا اشتروا.. أسعار الذهب في مصر اليوم 20_6_2023|فيديو

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

بدء محاكمة المتهمة بتقطيع وطهي أجزاء من جسد نجلها بالشرقية

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

ترشيحاتنا

محمد بن سلمان يُشارك بحفل استقبال السعودية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو.. صور

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

استطلاع رأي حول رؤية المواطنين حول الذكاء الاصطناعي: 28.6% خطراً في المستقبل

أصبح وشيكًا.. أوكرانيا تفي بشرطين من أصل سبعة لمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

شاومينج ينشر إجابات الفرنساوي والألماني والإيطالي أثناء سير الامتحان بلجان الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

الشكل الجديد وموعد الطرح.. ماذا تغير بفئة الـ20 جنيها البلاستيكية |مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ