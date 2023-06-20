عادة مقززة للنجمة نيكول كيدمان فى عيد ميلادها وعدد زيجاتها

تحتفل اليوم النجمة العالمية نيكول كيدمان بعيد ميلادها والتى لقبت بعديد من الألقاب منها شقراء السينما العالمية وصائدة الجوائز فهى من النجمات اللاتى تمتلك موهبة عالية وبسرعة فى التلون بأدوارها.

كشفت نيكول كيدمان صاحبة الأصول الأسترالية في حوار لمجلة Allure إنها كانت تفكر في التحول لـ راهبة قبل احترافها التمثيل وانها ترفض تغيير لون شعرها بسبب الأدوار ولذلك تلجأ دائما لـ الباروكة والشعر المستعار.

وكشف نيكول كيدمان الحاصلة على أرفع جوائز الفن السابع في العالم، عن موهبة مقززة فى حوار صحفى معها لمجلة "Vanity Fair".

وبحسب روسيا اليوم، قالت إنها تعشق تناول مجموعة من أطباق الحشرات المختلفة من الديدان والصراصير والجراد المقلي، وأضافت الممثلة الأسترالية إلى أن أكثر من ملياري شخص في العالم يأكلون الحشرات وأنها واحدة منهم.

نيكول كيدمان والتحرش

كما قالت نيكول كيدمان إن تقديمها لفيلم Bombshell شجعها على الحديث مع بناتها فيث وروز، على التحرش الجنسي بشكل مفصل وأعمق.

وأضافت نيكول كيدمان في حوار لصحيفة ديلي تليجراف: "كل الفتيات والنساء معرضات للتحرش الجنسي بمختلف أشكاله ومفاهيمه ويؤثر بشكل أو بأخر على ضحاياه".

زيجات نيكول كيدمان

نيكول كيدمان تزوجت مرتين الأولى من النجم توم كروز منذ عام 1990 حتى عام 2001 ولم يحدد سبب واضح لانفصالهما ولكن نيكول تؤكد دائمًا أنه قرار جيد في حياتها.

أما الزيجة الثانية للنجمة نيكول كيدمان، فهي من المطرب كيث اوربان حيث تزوجا عام 2006 ومازالت هذه الزيجة مستمرة حتى الآن وتؤكد نيكول أن كل يوم يزداد حبها لكيث اوربان.