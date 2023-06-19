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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العثور على جثمانه بعد اختفائه 6 أيام.. تفاصيل وفاة مخرج عراقي شهير

لؤى فاضل
لؤى فاضل

يعيش الوسط الفني العراقي حالة من الحزن بعد العثور على جثمان المخرج الشهير لؤى فاضل اليوم عقب اختفائه لمدة 6 أيام وهو ما كشفت عنه نقابة الفنانين العراقية. 

وأصدرت نقابة الفنانين العراقية بيانا صحفيا تعلن فيه عن وفاة المخرج لؤى فاضل بعد أن تم العثور على جثمانه ضمن جثث مجهولة الهوية. 

وجاء فى بيان نقابة الفنانين أنه تم العثور على جثمان لؤى فاضل بعد أن كان آخر ظهور له منذ 6 أيام أمام كلية الفنون الجميلة في بغداد بمنطقة الوزيرية، واختفائه بعدها ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم. 

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لؤى فاضل 

وكتبت نقابة الفنانين تعزية ومواساة، باسم (الشعبة السينمائية ) في نقابة الفنانين فرع المثنى،جاء فيها : "بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا خبر وفاة “ المخرج السينمائي المهم لؤي فاضل”. 

وتابعت نقابة الفنانين : “وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لعائلة المرحوم بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهُ بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويثبته عند السؤال ويلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان ونتضرع إلى الله بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله و إنا إليه راجعون، الفاتحة رحمكم الله ، لؤي خسارة لمستقبل السينما العراقية”. 

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