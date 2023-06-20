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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لـ"صياد" يتاجر في الهيروين والحشيش بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط صياد بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره في مادة الهيروين وجوهر الحشيش المخدر بمنطقة الوليدية بقسم ثان أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار روميل شحاتة أمين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة و ضياء الدين أحمد دهيس عضو المحكمة و أمانة سر عادل أبو الريش و زكرياء حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 205 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب حسام النمر معاون مباحث قسم ثان أسيوط ، تفيد قيام المتهم " خالد . ح . ف " صياد ومقيم منطقة الوليدية والسابق اتهامه في 9 قضايا متنوعة بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي .

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وبتقنين الإجراءات قاد النقيب حسام النمر معاون مباحث قسم ثان أسيوط قوة من الشرطة لضبط المتهم وتفتيش منزله وفور وصول القوة شاهدوا المتهم خارجا من منزله وبيده حقيبة وبتفتيشها عثر بداخلها على 25 لفافة بلاستيك شفافة اللون بداخلها مادة الهيروين المخدر وكذلك عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 12 قطعة لجوهر مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالي 240 جنيها ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

 

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