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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. تشيلسي يضم كريستوفر نكونكو لمدة 6 مواسم

كريستوفر نكونكو
كريستوفر نكونكو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، قادما من نادي لايبزيج الألماني.

وقال نادي تشيلسي في بيان، اليوم الثلاثاء:" وافق كريستوفر نكونكو -  البالغ من العمر 25 عاما - على الانضمام إلينا بعقد لمدة 6 سنوات يبدأ من 1 يونليو المقبل.

أول تعليق من نكوكو

وقال نكونكو في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي:" أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي و أتطلع إلى مقابلة مدربي الجديد وزملائي في الفريق وأظهر لمشجعي تشيلسي ما يمكنني القيام به على أرض الملعب".

وتابع:" بعد أن لعبت في دوري الدرجة الأولى والدوري الألماني، أريد الآن أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أقوى الدوريات في العالم".

واختتم:" أنا متحمس جدًا لهذا التحدي وسأفتخر بارتداء قميص تشيلسي".

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