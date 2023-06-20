رسميا.. تشيلسي يضم كريستوفر نكونكو لمدة 6 مواسم

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، قادما من نادي لايبزيج الألماني.

وقال نادي تشيلسي في بيان، اليوم الثلاثاء:" وافق كريستوفر نكونكو - البالغ من العمر 25 عاما - على الانضمام إلينا بعقد لمدة 6 سنوات يبدأ من 1 يونليو المقبل.

أول تعليق من نكوكو

وقال نكونكو في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي:" أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي و أتطلع إلى مقابلة مدربي الجديد وزملائي في الفريق وأظهر لمشجعي تشيلسي ما يمكنني القيام به على أرض الملعب".

وتابع:" بعد أن لعبت في دوري الدرجة الأولى والدوري الألماني، أريد الآن أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أقوى الدوريات في العالم".

واختتم:" أنا متحمس جدًا لهذا التحدي وسأفتخر بارتداء قميص تشيلسي".