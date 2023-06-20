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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 42 كيلو لحوم غير مصرح بتداولها خلال حملة بيطرية في الغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شنت إدارة الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، حملة مكبرة في مدينة الغردقة، ضمت لجنة من أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية برئاسة د. وحيد محمد شمروخ، رئيس قسم المجازر بالمديرية، ود. نهال محمود، طبيب قسم التفتيش بالمديرية، وم. صلاح العمده، معاون بيطري بشن حملة للتصدي للمخالفات.

 

أسفرت الحملة، عن ضبط 42 كيلوجرامًا من اللحوم التي تم ذبحها بطرق غير مصرح بها، تم تحرير محاضر للمخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

 

ويشمل التزام اللجنة بتنفيذ حملات مماثلة في جميع مدن المحافظة للتأكد من احترام القوانين واللوائح المتعلقة بذبح اللحوم وسلامتها. هذه الحملات تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات اللحومية التي يتم توزيعها للمواطنين.

 

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات المكثفة لضبط المخالفات وتطبيق القانون في جميع أنحاء المحافظة، حرصًا على سلامة المستهلكين وصحتهم.

 

 

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