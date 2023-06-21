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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم اجتماع تعدد مميزات العمل عن بعد.. فيديو

صدى البلد

أكدت أمل رضوان أستاذ علم الاجتماع، أنه من الضروري تغيير طريقة التفكير بضرورة الالتزام بعدد ساعات عمل معينة.

 

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وقالت أمل رضوان في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  من المهم التحول إلى فكرة الاهتمام في أنظمة العمل بمعدلات الإنتاجية وليس ساعات العمل ".

 

 وأضاف امل رضوان :" لو تم تطبيق فكرة العمل عن بعد سيؤدي ذلك إلى  توفير عدد كبير من العمالة وتقليل تكاليف كثيرة على صاحب العمل ".

 

 وتابعت امل رضوان :" انا موافقة على مبادرة العمل عن بعد لكن لابد أن تكون وفق استراتيجية وضوابط محددة كي لا تحدث نتائج عكسية ".

العمل العمل عن بعد اخبار التوك شو الانتاجية تامر امين

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