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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بموازنة النواب: نحتاج ضوابط أساسية للوصول إلى أنظمة عمل لزيادة الإنتاجية

عضو لجنة الخطة بمجلس
عضو لجنة الخطة بمجلس النواب امال عبد الحميد

أكدت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتغيرات الاقتصادية في العالم تتطلب أن نفكر خارج الصندوق في مجال أنظمة العمل من أجل زيادة الإنتاجية .

 

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وقالت آمال عبد الحميد في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر على مصر مثل أي دولة في العالم".

 

وأضافت آمال عبد الحميد: "نحتاج إلى زيادة الإنتاج وتقليل الإنفاق".

 

وتابعت: "يجب أن يتم تقييم العمل بحجم الإنتاجية وليس بعدد ساعات العمل.. نحتاج إلى بنية تحتية لانظمة العمل من أجل زيادة الإنتاجية".

 

واستطردت: "نحن في حاجة لوضع ضوابط أساسية حول كيفية الوصول إلى عمل منتج يتناسب مع الأجر".

النواب الموازنة أنظمة العمل اخبار التوك شو تامر امين

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