هنوصله.. متحدث الصحة: الراتب العادل للطبيب من 35 لـ 40 ألف جنيه

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تتحرك في ملف أجور الأطباء وفق محددات الدخل القومي للدولة المصرية .

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي "، :" هناك زيادات في رواتب الأطباء وهناك كادر خاص للفريق الطبي ".

وأضاف حسام عبد الغفار :" تم إقرار بدل المخاطر للأطباء والرئيس السيسي أعلن عن زيادة في العلاوات للأطباء ".

وتابع حسام عبد الغفار :" الدولة تتحرك من أجل زيادة إجمالي دخل الأطقم الطبية "، مضيفا:" 50 % من دخل العيادات المسائية موجه للفرق الطبية".

واكمل حسام عبد الغفار :" الطبيب بالمستشفى الحكومي مرتبه يتراوح بين 4 لـ 9 آلاف جنيه "، مضيفا:" هناك مجهودات قوية من أجل زيادة دخل الأطباء".

ولفت حسام عبد الغفار: "الراتب العادل للطبيب في مصر يتراوح بين 35 و40 ألف جنيه “، مضيفا:” هنوصل لهذا الرقم".