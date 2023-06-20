الصحة: فيروس كورونا لم ينتهى.. واللقاحات أثبت فعاليتها

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس كورونا لم ينتهى ومازال متواجد في العالم ويتم التعامل معه مثل أي مرض تنفسي آخر مثل الانفلونزا.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي "، :" فيروس كورونا أصبح مماثل لأي نوع من أنواع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي ".

وأضاف حسام عبد الغفار :" منظمة الصحية العالمي لم تعلن أن كورونا اختفى "، مضيفا:" اللقاحات أثبتت فعاليتها".

وتابع حسام عبد الغفار :" من الوارد أن يصاب أحد بفيروس كورونا ومن الضروري الالتزام بالإجراءات الاحترازية ".

واكمل حسام عبد الغفار :" إذا كان الفرد مصاب بأمراض مزمنة أو من كبار السن يحصل على جرعة تنشيطية من اللقاحات من 3 لـ 6 شهور ".