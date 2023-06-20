الصحة: قرار حظر التدخين بالمنشآت الطبية استباقي.. ويطبق تباعًا على باقي الوزارات

أكد الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أن قرار حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية يحافظ على صحة المرضى، مشددًا على أنه ممنوع التدخين بكل أشكاله وأنواعه.

وأوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أنواع من التدخين بدأت في الظهور والخروج من الشيشة إلى السجائر الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا القرار منذ عام 2007 لكن صدر بصيغة مختلفة وآليات تطبيق جديدة، حيث كان هناك تراخي في تطبيق القانون.



وتابع: هناك لجنة عليا لمكافحة التدخين بالتعاون مع كل الحكومات لتقليل أعداد المدخنيين والتبغ في كل المنشاءات، مؤكدًا أنه خطوة استباقية من أجل الصحة العامة، وتكون خطوة للتفكير في التخلص من التدخين.

بأضرار التدخين

ونوة بأن هناك فرق لنشر الوعي بأضرار التدخين والمميزات التي تعود على المدخن من الإقلاع عنه، وهي خطوة استباقية في وزارة الصحة ويتم تطبيقها تباعًا على كافة الوزارات والهيئات.