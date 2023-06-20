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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: المواطن يدفع 1% من دخله قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يتم العمل على تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية ويتم تطوير المنشآت الصحية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

 

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 وقال حسام عبد الغفار في حواره في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي "، :"   يتم البدء بمحافظات كثافتها السكانية ليست كبيرة  لأن التجربة جديدة ونكتسب خبرات كثيرة منها ".

 

 وأضاف حسام عبد الغفار :"  في العالم المتطور صحيا هناك مستويات من تقديم الخدمة الصحية"، مضيفا:" 70 % من الأمراض يمكن علاجها في وحدات الرعاية الصحية الأولية".

 

 وتابع حسام عبد الغفار :"  أخر قياس لنسبة رضا المواطنين عن منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد  وجدنا ان النسبة تزيد عن 95 %".

 

 وأكمل حسام عبد الغفار :" المواطن يدفع قيمة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل  بنسبة 1 % من الدخل وصاحب العمل يدفع من 2.5 لـ3% ". 

الصحة التأمين الصحي التامين الصحي الشامل صحة اخبار التوك شو

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